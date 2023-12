Allarme rientrato per Kvaratskhelia: si sta allenando in gruppo, Osimhen invece è out

Il georgiano è sceso in campo con i compagni e si sta allenando in gruppo

Allarme rientrato per Kvicha Kvaratskhelia. Almeno sembra così stando all'inizio della seduta odierna d'allenamento, alla vigilia della sfida decisiva contro il Braga: il georgiano è sceso in campo con i compagni e si sta allenando in gruppo dopo che aveva saltato la seduta di ieri per un leggero stato influenzale.

Assente invece Victor Osimhen, come vi abbiamo raccontato, perché volato in Marocco per la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro africano 2023 in cui è in lizza per la vittoria finale con Salah ed Hakimi. L'attaccante del Napoli ha ampie possibilità di vittoria, considerando anche l'ultima stagione degli altri finalisti, ma resta da capire quando tornerà considerando che domani è in programma la gara decisiva col Braga.