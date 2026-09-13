Allegri a DAZN: "Dobbiamo invertire il trend. Spero di aver indovinato la scelta di Vergara dall'inizio"

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Allegri vuole invertire il trend del Napoli e spiega la scelta di Vergara titolare.

Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Nel calcio ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altre meno. Dobbiamo invertire il trend facendo vedere di più davanti".

Quale delle due strade sceglierà tra Inter e Arsenal sulla pressione?

"E' riduttivo, conta chi hai davanti. L'Arsenal nel secondo tempo ha tenuto bene la palla, oggi l'obiettivo è vincere".

In cosa stai lavorando difensivamente?

"Fino ad oggi abbiamo fatto ottime cose, ma non sono bastate. Cercheremo di vincere la prima in casa".

Perchè Vergara dal 1'?

"Ho preferito partire con Vergara avendo tre giocatori offensivi in panchina sperando di aver indovinato la scelta"