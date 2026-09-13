Gilmour a DAZN: "Dobbiamo rialzarci subito e tornare a vincere!"
TuttoNapoli.net
Gilmour chiede la reazione del Napoli: ritrovare subito identità, vittoria e qualità nel possesso.
Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita, indicando la strada da seguire per gli azzurri dopo l'ultimo passo falso. Lo scozzese ha sottolineato la necessità di una reazione immediata della squadra, con l'obiettivo di ritrovare identità e risultato.
Gilmour: "Dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla"
"Dobbiamo rialzarci subito, tornando noi stessi e riprendendo a vincere".
La prima cosa da migliorare è non perdere tanti palloni oggi?
"Si, sicuramente dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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