Gilmour a DAZN: "Dobbiamo rialzarci subito e tornare a vincere!"

vedi letture

Gilmour chiede la reazione del Napoli: ritrovare subito identità, vittoria e qualità nel possesso.

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita, indicando la strada da seguire per gli azzurri dopo l'ultimo passo falso. Lo scozzese ha sottolineato la necessità di una reazione immediata della squadra, con l'obiettivo di ritrovare identità e risultato.

Gilmour: "Dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla"

"Dobbiamo rialzarci subito, tornando noi stessi e riprendendo a vincere".

La prima cosa da migliorare è non perdere tanti palloni oggi?

"Si, sicuramente dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla".