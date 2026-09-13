Napoli-Bologna 1-0, le pagelle: Lobotka un gigante, ma che Favasuli! Bene KDB e Rafa Marin

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Napoli-Bologna 1-0, le pagelle: Lobotka un gigante, ma che Favasuli! Bene KDB e Rafa Marin

Milinkovic-Savic 6 - Qualche buon lancio per lui e massima attenzione nelle uscite. Attento sul tiro di Mbangula.

Di Lorenzo 6,5 - Qualche buon anticipo per lui e la voglia di dare comunque impulso alla manovra offensiva. Raahmani 6,5 - Rischia un giallo per un fallo di mano in avvio. Pe il resto, contiene bene le situazioni che si verificano

Rafa Marin 6,5 - Diversi contri fisici con Piccoli. In molte situazioni ne esce vincitore. Sta crescendo molto, anche sul piano della personalità. Spinazzola 6,5 - Buon pallone per De Bruyne in avvio. Decisivo nella diagonale a fine primo tempo. Fino a che ha benzina, riesce a dare grande sostegno alla manovra offensiva.

Gilmour 6 - Corre tantissimo, non sempre è preciso ma il suo lavoro è comunque utile a quello che è il piano gara di Allegri.

Lobotka 8 - È marcato stretto e non sempre trova spazio. Bravo a leggere come sempre in anticipo le situazioni e a sfruttare lo spazio che si apre quando De Bruyne arretra. Premiato dal gol dopo una gara super.

De Bruyne 7 - Subito una bella giocata, ma spreca il bell’assist di Spinazzola colpendo male. Fa spesso la scelta giusta, come nell’azione del gol. Ferguson lo mura dopo una discesa personale di primo livello. Dall’88 Olivera sv-

Politano 6 - Molto attento anche alla fase difensiva, ma non riesce a trovare continuità nell’altra fase. Dal 46’ Favasuli 7,5 - Allegri lo premia dopo il bell’ingresso in Champions e lui ripaga subito con una grande giocata. Ha l’argento vivo addosso e serve l’assist a Lobo per il gol. Pressa come un dannato su ogni giocata.

Vergara 6 - Sfrutta la forza che ha nella parte bassa del corpo per guadagnare metri. Onestamente non aveva demeritato, ma Allegri lo cambia all’intervallo. Dal 46’ Lang 5,5 - Parte con grande voglia, poi sparisce dalla partita. Come gli capita troppo spesso.

Hojlund 6 - Va vicino al gol con un bell’anticipo di testa. Cerca di lavorare di sponda per i compagni e solo una grande parata di Pessina gli nega il gol col pallonetto. Dal 74’ Lucca 5,5 - Non entra male, ma nel recupero non ha molta cattiveria su due ripartenze.

Allegri 6,5 - C’era tanta pressione, il primo tempo non è il massimo. Pesca dalla panchina il jolly Favasuli. Ora bisogna crescere.