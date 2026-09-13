Allegri sulle scelte davanti: "Neres non è al top. Ho preferito giocatori più offensivi in panchina"
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Allegri presenta Napoli-Bologna, spiega la scelta di Vergara e chiede serenità alla squadra.
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole:
Sulla partita
"Partita importante, è solamente la quarta ma vogliamo vincere la prima gara in casa. Sta a noi invertire questo trend che in questo momento è negativo".
Sulla scelta di Vergara titolare nel tridente al posto di Lang
"Perché abbiamo Neres che non è al top. Ho preferito portare due giocatori portare due giocatori due giocatori più Lucca offensivi in panchina. Speriamo di averla indovinata".
Sull'importanza di De Bruyne
"Non c'è bisogno che glielo dica. Ma tutta la squadra deve giocare con serenità, tecnica e con un po' più di attenzione".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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