Allegri-Napoli, tutto fatto e nessuna deadline! Rai: “I nomi da seguire sul mercato”

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Napoli, Massimiliano Allegri sempre più vicino: nessuna scadenza e calciomercato già in movimento, i primi nomi in lista.

Non c’è alcuna dead line per l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, il club azzurro affronta la situazione con assoluta tranquillità, consapevole di avere a disposizione l’intero mese di giugno per definire la risoluzione del contratto del tecnico con il Milan. Prima di formalizzare l’addio, infatti, il club rossonero dovrà individuare un nuovo amministratore delegato, ma l’operazione viene considerata ormai definita. Non ci sarebbero particolari ostacoli e la convinzione è che Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Le strategie di mercato: Kovar, Gatti, Gila e il nodo Rabiot

Parallelamente alla questione allenatore, il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa. Per la porta il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Matej Kovar del PSV, mentre in difesa il club cerca un centrale di maggiore esperienza rispetto a Rafa Marín: i profili valutati sono quelli di Federico Gatti della Juventus e Mario Gila della Lazio. A centrocampo, invece, molto dipenderà dagli sviluppi in casa Milan e dalla decisione di Oliver Glasner: solo allora si capirà se Adrien Rabiot potrà davvero approdare in azzurro. Il francese sarebbe disponibile al trasferimento e rappresenterebbe il possibile sostituto di André-Frank Zambo Anguissa, il cui futuro sembra orientato verso un’esperienza all’estero, ma non alla Juventus.