Calciomercato Napoli, Spalletti vuole Lobotka e Anguissa alla Juve! No secco di ADL
Luciano Spalletti ha chiesto qualità ed esperienza per il centrocampo della Juventus, indicando due profili che conosce molto bene dai tempi del Napoli: Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Il tecnico toscano, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, considererebbe entrambi elementi ideali per rafforzare la mediana bianconera, grazie alle loro caratteristiche tecniche e alla capacità di dettare i tempi di gioco.
Il no di De Laurentiis alle due operazioni
Le richieste di Spalletti, però, si sono scontrate con la posizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha opposto un netto rifiuto a entrambe le ipotesi. Per quanto riguarda Lobotka, il centrocampista slovacco è legato a una clausola rescissoria valida esclusivamente per l’estero e, di conseguenza, non utilizzabile dalla Juventus. Anche per Anguissa la linea del club azzurro è chiara: il camerunese potrebbe eventualmente lasciare Napoli, ma non per trasferirsi alla società bianconera.
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