Mondiali, Ancelotti a casa! Haaland fa fuori il Brasile: la Norvegia vola ai quarti

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La Norvegia firma una storica impresa battendo 2-1 il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale. Decisiva la doppietta di Erling Haaland

La Norvegia scrive una pagina storica della propria storia calcistica battendo 2-1 il Brasile e conquistando la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. Grande protagonista della serata è Erling Haaland, autore della doppietta decisiva tra l'81' e il 90' che permette alla squadra di Ståle Solbakken di eliminare la Seleção di Carlo Ancelotti. Ai quarti, i norvegesi affronteranno la vincente della sfida tra Messico e Inghilterra.

Haaland decisivo, al Brasile non basta il rigore di Neymar

Il Brasile può recriminare soprattutto per le tante occasioni sprecate nel corso della gara. Dopo appena 13 minuti il VAR assegna un calcio di rigore per un fallo di Ajer su Matheus Cunha, ma Bruno Guimarães si fa ipnotizzare da Nyland, che respinge il tiro dal dischetto. Il portiere norvegese è poi protagonista con altri interventi decisivi sulle conclusioni di Martinelli, Vinicius e Rayan, mentre Endrick spreca una clamorosa occasione a tu per tu con l'estremo difensore al 59'. Carlo Ancelotti prova a cambiare il volto della partita inserendo anche Neymar al 68', ma la Seleção continua a sbattere contro l'organizzazione difensiva della Norvegia.

Con il passare dei minuti la formazione di Solbakken cresce e trova il premio nel finale. Dopo aver già sfiorato il vantaggio in due occasioni e aver visto Alisson negare il gol a Schjelderup, la Norvegia passa all'81': proprio Schjelderup sfonda sulla sinistra e serve un cross perfetto per Haaland, che di testa batte il portiere brasiliano. Nel recupero arriva anche il raddoppio del centravanti del Manchester City, che lascia partire un potente destro dalla distanza per il 2-0. Il Brasile riesce soltanto ad accorciare le distanze al 101' con Neymar, impeccabile dal dischetto dopo un fallo di Ostigard su Casemiro, ma il gol serve solo a rendere meno amaro il passivo. Al triplice fischio è la Norvegia a festeggiare una qualificazione ai quarti di finale tanto storica quanto meritata.