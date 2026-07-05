Allegri vuole trattenere Anguissa e Lobotka, Moretto: "Il Napoli li vende ad una sola condizione"

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Allegri vuole trattenere Anguissa e Lobotka: le ultime sul mercato del Napoli.

Frank Anguissa e Stanislav Lobotka continuano a essere al centro delle indiscrezioni di mercato, con diversi club interessati ai due pilastri del centrocampo del Napoli. Dalla Premier League all'Arabia Saudita, passando per la Turchia e la Juventus, non mancano gli estimatori per entrambi i calciatori. Nonostante le richieste, però, la volontà del club e di Massimiliano Allegri sarebbe quella di ripartire proprio dalla qualità e dall'esperienza dei due centrocampisti nella prossima stagione.

Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione: “Anguissa e Lobotka sono due calciatori molto importanti per Allegri che li vorrebbe a disposizione. Salvo offerte incredibili il Napoli vorrebbe tenere entrambi”. Su Lobotka, secondo Moretto, “non vedo nubi all’orizzonte nonostante le chiamate di diversi club”, mentre la situazione di Anguissa resta leggermente più aperta. Il camerunese, già la scorsa estate, aveva valutato la possibilità di cambiare squadra e sarebbe disposto ad ascoltare proposte provenienti soprattutto dall'estero. Tuttavia, il giornalista sottolinea anche che “c’è una buona sintonia tra Allegri e Anguissa” e conclude: “Credo che alla fine Anguissa possa restare al Napoli anche quest’anno salvo colpi di scena”.