Diverse big su Vergara, il Napoli vuole blindarlo con un nuovo rinnovo: i dettagli

vedi letture

Vergara, il Napoli lavora al rinnovo con Allegri che vuole valorizzarlo

Il futuro di Antonio Vergara potrebbe essere sempre più azzurro. Il giovane centrocampista, tra le rivelazioni della seconda parte della scorsa stagione, è finito nel mirino di diversi club italiani ed esteri, ma il Napoli non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di uno dei talenti più promettenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dossier relativo al rinnovo del classe 2004 è destinato a entrare presto nel vivo. Sul calciatore si sono registrati gli interessamenti di Atalanta e Como, oltre ad alcuni sondaggi provenienti dall'estero e a una richiesta di informazioni da parte della Roma. Nonostante questo, il Napoli considera Vergara un patrimonio tecnico su cui costruire il futuro.

Napoli, il futuro è Vergara: il club prepara il rinnovo, Allegri pronto a lanciarlo

Come evidenzia il Corriere dello Sport, "Antonio è un talento made in Napoli, un prodotto del settore giovanile e anche un patrimonio da valorizzare". La crescita del giocatore è stata evidente soprattutto dopo il mercato di gennaio. Pur avendo avuto la possibilità di partire per trovare maggiore continuità, Vergara è rimasto e ha saputo conquistarsi spazio, ripagando la fiducia con prestazioni convincenti anche nelle sfide più importanti. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che il centrocampista "ha avuto le prime chance e le ha sfruttate dimostrando tempismo perfetto, qualità doc e la personalità necessaria per imporsi tra i giganti di Champions". Tra i momenti più significativi della sua stagione ci sono i gol realizzati contro Chelsea, Fiorentina e Como, prima dello stop causato da un problema al piede.

Vergara, rinnovo possibile oltre il 2030

Ora all'orizzonte c'è una nuova fase della sua carriera, coincidente con l'arrivo di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha spesso dimostrato di saper valorizzare i giovani più promettenti e, secondo il quotidiano, potrebbe essere l'uomo giusto per accompagnare Vergara verso la definitiva consacrazione. Per questo motivo il Napoli starebbe già lavorando a un nuovo accordo. L'obiettivo è prolungare ulteriormente il contratto del centrocampista, andando oltre la scadenza del 2030 fissata con il contratto importante firmato pochi mesi fa, blindando così uno dei prospetti più interessanti del vivaio azzurro.