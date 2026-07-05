Chi parte, chi resta, chi va valutato: focus sui 47 calciatori del Napoli, nome per nome

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Il tecnico del Napoli Allegri ha già tracciato una prima linea: ecco chi è al centro del progetto, chi può partire e chi sarà valutato in ritiro.

Massimiliano Allegri ha già iniziato a delineare le prime gerarchie in casa Napoli. Il nuovo allenatore si ritroverà a gestire un organico di ben 47 calciatori e, in vista del ritiro di Dimaro, avrebbe già individuato i profili da cui ripartire. Lo scrive il Corriere dello Sport. Tra i giocatori considerati punti fermi figurano Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Miguel Gutierrez, Leonardo Spinazzola, Mathías Olivera, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Billy Gilmour, Scott McTominay, David Neres, Matteo Politano, Rasmus Hojlund, Giovane e Alisson Santos.

Gli esuberi: tanti potrebbero salutare già nelle prossime settimane

Sempre secondo il quotidiano, c'è un gruppo di calciatori che non rientrerebbe nei piani del tecnico e che potrebbe lasciare il Napoli già nel corso dell'estate. Tra questi ci sono Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Nosa Obaretin, Jens Cajuste, Michael Folorunsho, Cyril Ngonge, Jesper Lindstrom, Alessio Zerbin, Walid Cheddira, Giuseppe Ambrosino e altri giovani destinati a trovare spazio altrove.

Quanti calciatori da valutare: da Lukaku e Anguissa a Lucca e i giovani

Ci sarà infine un terzo gruppo di giocatori che Allegri vuole valutare direttamente durante il ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Nell'elenco dei calciatori in bilico rientrano Romelu Lukaku, Frank Anguissa, Lorenzo Lucca, Noa Lang, Rafa Marin, Luca Marianucci, Luis Hasa e Rao. Le loro prestazioni a Dimaro saranno decisive per capire se faranno parte del Napoli della prossima stagione o se il club prenderà in considerazione eventuali offerte di mercato.