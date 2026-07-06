Sorpresa Napoli: si punta a Bellanova, operazione finanziata da alcune cessioni

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Bellanova, 26 anni, rappresenterebbe uno dei profili più graditi a Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Raoul Bellanova per rinforzare la fascia destra. L'esterno dell'Atalanta, 26 anni, rappresenterebbe uno dei profili più graditi a Massimiliano Allegri grazie alle sue qualità atletiche, alla velocità e alla consolidata esperienza in Serie A.

Il Napoli piomba su Bellanova

Il quotidiano spiega che l'allenatore azzurro spera di avere a disposizione almeno un nuovo terzino già all'inizio del ritiro di Dimaro, così da lavorare fin da subito sulle diverse soluzioni tattiche. L'Atalanta valuta Bellanova intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Napoli conta di finanziare attraverso alcune cessioni, con i nomi di Cajuste, Folorunsho, Obaretin e Coli Saco tra i possibili partenti. Dal canto suo, Bellanova vedrebbe di buon occhio un trasferimento in azzurro: il giocatore sarebbe infatti favorevole a restare in Italia e ad approdare in una squadra con ambizioni di vertice. Un'apertura che si aggiunge al forte gradimento espresso dal Napoli e da Allegri nei confronti del laterale.