Alvino fa chiarezza su James: "Il Napoli era certo che avrebbe avuto tramite Mendes il via libera a fine mercato. Vediamo che succederà..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per aggiornare le ultime sul mercato del Napoli parlando di James Rodriguez: "Ero tentato dal fare un tweet, perché me lo chiedono in tanti. Faccio chiarezza: chi mi conosce lo sa, non sfuggo dalle mie responsabilità, ci metto sempre la faccia, nel bene e nel male, e spesso ho pagato il troppo amore per la maglia azzurra, a differenza di qualcuno che adotta la politica del restare nel limbo. Ci metto la faccia: sono fatto così. Detto questo, devo una risposta a chi mi segue, perché non voglio passare per quello che prende in giro i tifosi. Il Napoli era certo, e magari lo è ancora dato che il colombiano è un esubero, che avrebbe avuto dal Real, tramite Mendes, il via libera all'operazione negli ultimi giorni di mercato. James ha sempre messo Napoli in cima alla lista dei suoi desideri e infatti non ha mai ascoltato altre offerte. Il punto principale sono le condizioni che il Napoli ha scelto: prestito oneroso con diritto di riscatto. Vedremo quello che accadrà. Basta riascoltare le parole di Ancelotti e De Laurentiis per capire se c'è stata oppure no una trattativa reale per portare James in maglia azzurra".