Tuttonapoli Anguissa verso il forfait con la Fiorentina: Allegri non rischia e ha già pronta l'alternativa

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Frank Anguissa continua il lavoro personalizzato e resta in forte dubbio per Fiorentina-Napoli. Lobotka e Gilmour verso la conferma insieme a centrocampo.

Frank Zambo Anguissa continua ad allenarsi individualmente e la sua presenza domenica alle 12.30 contro la Fiorentina resta in forte dubbio. Rispetto ai giorni precedenti c'è comunque un piccolo passo avanti, perché il centrocampista ha svolto parte del lavoro sul terreno di gioco. Il Napoli ha comunicato nel report odierno: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo".

Infortunio Anguissa, Allegri non vuole rischiare prima della sosta

Il camerunense è fermo dalla partita contro l'Inter del 5 settembre per un risentimento muscolare al flessore. A tre giorni dalla trasferta di Firenze, l'ipotesi più probabile resta quella di un'esclusione dai convocati. Massimiliano Allegri non ha intenzione di correre rischi e potrebbe sfruttare la lunga sosta per le Nazionali per permettere ad Anguissa di recuperare completamente. L'obiettivo diventerebbe così il ritorno a disposizione per Napoli-Frosinone del 10 ottobre al Maradona.

Lobotka-Gilmour verso la conferma contro la Fiorentina

L'assenza contemporanea di Anguissa e McTominay ha obbligato Allegri a ridisegnare il centrocampo nelle ultime partite. Il tecnico ha trovato una risposta positiva nella soluzione con Lobotka e Gilmour insieme in cabina di regia, proposta prima all'esordio in Champions e poi in campionato contro il Bologna. Un esperimento che ha dato buone indicazioni e che, con Anguissa ancora ai box, dovrebbe essere riproposto anche al Franchi. Salvo accelerate nelle prossime sedute, il Napoli sembra quindi orientato a presentarsi all'ultimo appuntamento prima della sosta ancora con il doppio play.