Anguissa non rinnova: spunta clamorosa ipotesi addio a gennaio

vedi letture

L’attenzione in casa Napoli resta rivolta alle condizioni di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista è alle prese con un problema muscolare che continua a limitarne la disponibilità e che rende ancora incerti i tempi del rientro. Massimiliano Allegri preferisce non accelerare il recupero e si affida alle valutazioni dello staff medico. Anguissa prosegue il lavoro in palestra e le terapie previste, mentre gli accertamenti effettuati nei giorni scorsi hanno escluso la presenza di lesioni. Il dolore agli adduttori, tuttavia, non è ancora del tutto scomparso e per questo motivo il suo ritorno in gruppo resta da definire. Una situazione che il Napoli monitora con attenzione, anche in vista dei prossimi impegni stagionali.

Tra problemi fisici e rinnovo ancora lontano

Al quadro fisico si aggiunge una questione contrattuale che resta altrettanto delicata. Il centrocampista è infatti in scadenza di contratto a giugno, ma al momento le parti non sembrano vicine a un accordo per il prolungamento. Anguissa, ex Villarreal, punta a un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra sensibilmente superiore ai 3,6 milioni attualmente percepiti. Il suo agente, Maxime Nana, ha già incontrato in più occasioni il direttore sportivo Giovanni Manna, senza però riuscire a trovare un’intesa. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, alla luce della distanza tra le parti non è da escludere neppure l’ipotesi di una separazione già durante il mercato di gennaio.