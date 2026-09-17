Clamoroso Milan, spesi 160mln ma Amorim dice: "Forse non ho rosa per me..."

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, aveva parlato del mercato rossonero prima della sfida contro il Benfica, terminata poi con una sconfitta. Il tecnico aveva sottolineato come fosse difficile avere immediatamente a disposizione tutte le caratteristiche necessarie per sviluppare le proprie idee: «Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in un nuovo club e avere tutto già pronto». Parole che sembrano assumere un significato particolare considerando gli investimenti effettuati dalla società durante l’ultima sessione estiva. Il Milan ha infatti speso circa 160 milioni di euro per rinforzare la rosa e costruire una squadra in linea con le esigenze del nuovo allenatore.

Il voto di Amorim al mercato era stato 10

Proprio Amorim, qualche settimana prima, aveva espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla società, arrivando a dare un giudizio massimo al mercato rossonero. «Il mio voto al mercato è 10. I miei giocatori sono i migliori al mondo perché tutti quelli che abbiamo portato in rosa sono perfetti per le nostre idee e per questo percorso», aveva dichiarato l’allenatore. Due interventi pubblici che, letti insieme, evidenziano una differenza tra le aspettative riposte nella nuova rosa e le difficoltà incontrate nel mettere immediatamente in pratica le idee del tecnico.