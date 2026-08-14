Ultim'ora Badiashile-Napoli, tutto confermato: il Chelsea ha autorizzato partenza e visite

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Calciomercato Napoli, le ultimissime sull'arrivo di Badiashile in maglia azzurra

Prosegue spedita la trattativa tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile, difensore francese scelto dai partenopei per colmare l'emergenza nel pacchetto arretrato. Affare che può considerarsi anche definito, dopo l'accelerata forte del Napoli nella giornata di ieri, secondo gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Le cifre definitive dell'affare

L'intesa tra i due club si è definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà 1 milione di bonus. Il diritto di riscatto per acquisire il cartellino del difensore francese a titolo definitivo è invece fissato a 27 milioni di euro. Una cifra lievitata per ottenere evidentemente il diritto e non l'obbligo di riscatto.

Manca solo lo scambio dei documenti

Sul piano burocratico, mancano i documenti ufficiali, il cui scambio tra le parti è atteso nelle prossime ore, prima delle visite mediche a cui il giocatore dovrà sottoporsi. Un dettaglio significativo riguarda la posizione del Chelsea: il club inglese ha già dato l'autorizzazione a Badiashile per partire. Per i Blues, dunque, l'operazione è a tutti gli effetti definita, e ora la palla passa al Napoli, che dovrà occuparsi degli ultimi passaggi per formalizzare.