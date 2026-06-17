Anguissa, futuro incerto: Manna valuta profili diversi (anche tatticamente) per la sostituzione
Il futuro di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista camerunese, in scadenza tra un anno, potrebbe lasciare il club azzurro nel corso di questa sessione di mercato, spingendo la dirigenza a individuare il profilo giusto per raccoglierne l'eredità.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando diverse soluzioni per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. L'eventuale cessione di Anguissa, infatti, aprirebbe uno spazio importante nella mediana azzurra, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Anguissa verso l'addio: il Napoli studia possibili sostituti
Tra i nomi seguiti dal Napoli ci sarebbe innanzitutto Thiago Almada, fantasista argentino in uscita dall'Atletico Madrid. Un profilo di qualità e fantasia che potrebbe aggiungere imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra.
Nella lista degli osservati speciali figura anche Gabriel Sara, protagonista nelle ultime stagioni e considerato uno dei centrocampisti più interessanti del panorama internazionale. Resta poi sempre attuale la pista che porta a Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è da tempo accostato al Napoli e potrebbe valutare una nuova esperienza per trovare maggiore continuità. Sul giocatore, tuttavia, resta viva anche l'attenzione di diversi club di Premier League.
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