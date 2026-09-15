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Castel Volturno, personalizzato in campo per Anguissa: il report della SSC Napoli

Castel Volturno, personalizzato in campo per Anguissa: il report della SSC Napoli
Oggi alle 19:14In primo piano
di Francesco Carbone
Il Napoli prepara la trasferta contro la Fiorentina dopo il successo sul Bologna. Zambo Anguissa continua a lavorare a parte.

Prosegue il lavoro personalizzato di Zambo Anguissa, ancora alle prese con il percorso di recupero dall'infortunio. Il centrocampista non ha lavorato con il resto del gruppo nella seduta pomeridiana svolta dal Napoli a Castel Volturno, la prima dopo il successo di domenica contro il Bologna. Gli azzurri hanno iniziato a preparare la trasferta di domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina, con la squadra di Massimiliano Allegri chiamata a dare continuità alla vittoria firmata dal gol di Lobotka nella ripresa.

Castel Volturno, il report della SSC Napoli

Il club azzurro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della seduta: "Dopo la vittoria contro il Bologna, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Anguissa prosegue il lavoro personalizzato in campo".