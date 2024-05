Arrivata la decisione: Gasperini resta all'Atalanta, rispetterà l'anno di contratto

L'annuncio arriva dal Corriere dello Sport che racconta della scelta del tecnico di rimanere a Bergamo rispettando l'ulteriore anno di contratto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta. L'annuncio arriva dalla versione on line del Corriere dello Sport che racconta della scelta del tecnico fresco vincitore dell'Europa Leaguedi rimanere a Bergamo "rispettando l'ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del Napoli". De Laurentiis, a questo punto, virerà su Antonio Conte. Altri nomi sono quelli di Pioli e Italiano, ma l'ex Inter è in pole position.

Già dalla serata di ieri filtrava ottimismo da Bergamo. Nonostante la necessità di un nuovo incontro per chiarire la programmazione (non il contratto a quanto pare), la scelta è di restare all'Atalanta, in famiglia. Non a caso il Napoli, che ha tenuto vivi i contatti con Conte, ora prova ad accelerare. L'accordo però non è sicuramente dei più semplici e per questo restano sullo sfondo Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. E' il momento però di accelerare, il Napoli vuole chiudere al più presto.