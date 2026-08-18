Badiashile atteso a Villa Stuart: fissate le visite, cifre e dettagli dell'affare
Dopo la chiusura della trattativa arrivata lunedì 17 agosto, il Napoli è pronto ad accogliere Benoit Badiashile, nuovo rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale francese è atteso a Villa Stuart domani mercoledì 19 agosto alle ore 10:00, quando sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma con il club partenopeo. Superati i controlli, potrà quindi iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia azzurra. A riportarlo è Sky Sport.
Badiashile-Napoli, operazione da 30 milioni con il Chelsea
Il Napoli ha definito l'arrivo del classe 2001 dal Chelsea attraverso la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Un'operazione potenzialmente da 30 milioni complessivi che consegna ad Allegri un'altra soluzione per il reparto arretrato. Nell'ultima stagione con i Blues, Badiashile ha collezionato 16 presenze ufficiali considerando tutte le competizioni, prima di aprire un nuovo capitolo della propria carriera in Serie A.
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