Nome nuovo per la difesa, Sky: "Piace Aguerd del Marsiglia"

vedi letture

Napoli, spunta Aguerd per la difesa: il marocchino è un’alternativa a Badiashile

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto difensivo e, oltre alla trattativa per Benoît Badiashile, valuta anche altri profili. La dirigenza azzurra ha infatti acceso i riflettori su Nayef Aguerd, difensore marocchino classe 1996 di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Ne parla Sky Sport.

Aguerd nel mirino: sfida con la Real Sociedad

Il centrale rappresenta una possibile alternativa per il Napoli e il club sta lavorando per capire i margini di un’operazione. Anche in questo caso la formula ipotizzata sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul giocatore, però, c’è già la concorrenza della Real Sociedad, che avrebbe avviato i primi contatti per provare ad assicurarsi il difensore.