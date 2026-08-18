Badiashile in panchina col Genoa? Allegri ha già preso una decisione

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Dopo aver praticamente definito l’operazione Favasuli, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare con il Chelsea

Benoit Badiashile resta il principale obiettivo del Napoli per completare il reparto difensivo. Dopo aver praticamente definito l’operazione Favasuli, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare con il Chelsea per portare in azzurro il centrale francese, individuato come rinforzo prioritario anche alla luce degli infortuni di Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci.

Il punto sulla trattativa Badiashile-Napoli

“È atteso nel pomeriggio a Capodichino e poi via a Villa Stuart, domani, per le visite mediche che Favasuli farà oggi. Allegri ha il centrale che gli mancava, dopo l’infortunio di Buongiorno e di Marianucci, a cui vanno sommate le difficoltà fisiche di Beukema. Badiashile sarà quindi a Marassi, sabato, per il debutto, presumibilmente dalla panchina”.