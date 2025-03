Basta nascondersi: Conte allo scoperto in conferenza, lo dice anche col linguaggio del corpo

Antonio Conte ha lanciato segnali chiarissimi ieri in conferenza stampa. "A -3 sarebbe da folli non crederci", parole che la dicono lunga sulla sua voglia. Lo sostiene anche La Gazzetta dello Sport: “Il comandante lancia la sfida. Ha allacciato l’elmetto, è pronto a calarsi nella battaglia. Basta nascondersi, anche perché non sarebbe giusto quanto fatto dal suo Napoli in sette mesi straordinari.

Vero, febbraio è stato nero, la frenata rumorosa. Però la vetta è lì, la strada ancora lunga. E per affrontare un avversario che non perde al Maradona da sette stagioni serve la carica massima. Così, anche l’atteggiamento del corpo del tecnico non lascia spazio a dubbi. Conte è già in partita, pronto a guidare un popolo intero verso la gioia infinita”.