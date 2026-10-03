De Bruyne-show, due gol e una partita totale: valutato 9.8 per il rating di Sofascore!

De Bruyne domina contro la Turchia: doppietta, tre passaggi chiave e rating 9,8 su Sofascore per il fuoriclasse belga.

Una prestazione praticamente perfetta. Kevin De Bruyne è stato il grande protagonista del successo per 3-0 del Belgio contro la Turchia in Nations League. Il centrocampista del Napoli ha realizzato una doppietta, accompagnando i due gol con una prova completa certificata anche dai numeri: Sofascore gli ha assegnato un rating di 9,8. Un voto altissimo, vicino alla perfezione, che fotografa l'impatto avuto dal belga sulla partita. De Bruyne non si è limitato a trovare due volte la via della rete, ma è stato costantemente al centro della manovra della sua Nazionale.

De Bruyne, rating 9,8 su Sofascore: tutti i numeri contro la Turchia

Le statistiche raccontano la partita totale del numero 11 del Napoli: oltre alla doppietta, De Bruyne ha confezionato 3 passaggi chiave, completando 41 passaggi su 48 tentati. A questi dati si aggiungono 5 duelli vinti su 10 e soprattutto 9 palloni recuperati, a conferma del contributo offerto anche nella fase senza palla. Il 9,8 di Sofascore rappresenta un rating eccezionale e testimonia una delle prestazioni individuali più significative della serata di Nations League. Gol, qualità nella costruzione e lavoro in fase di recupero: De Bruyne ha praticamente fatto tutto.