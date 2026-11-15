Ufficiale Belgio-Italia, formazioni ufficiali: De Bruyne titolare, sorpresa Mancini! La scelta su Vergara

Belgio-Italia, formazioni ufficiali: Mancini lancia Pisilli e Koleosho, De Bruyne titolare. Azzurri a caccia dei quarti.

Tutto pronto per Belgio-Italia, sfida decisiva per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026/27, con gli azzurri di Roberto Mancini a caccia della qualificazione ai quarti di finale. Alla Nazionale italiana basterà un pareggio per conquistare il passaggio del turno, mentre una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel gruppo A1. In caso di sconfitta, invece, l'Italia dovrebbe sperare in un contemporaneo ko della Francia contro la Turchia, ultima nel raggruppamento. Dopo il successo per 3-1 ottenuto giovedì sera a San Siro proprio contro i francesi, Mancini conferma il blocco difensivo e cambia alcune pedine in attacco, lanciando dal primo minuto Pisilli e Koleosho ai lati di Pio Esposito. A centrocampo spazio a Fagioli, preferito a Doumbia.

Belgio-Italia, le scelte di Mancini e Van Bommel: De Bruyne guida i padroni di casa

Roberto Mancini conferma il 4-3-3 e si affida a un tridente offensivo rinnovato, mentre il Belgio di Mark van Bommel risponde con lo stesso modulo e punta sulla qualità di Kevin De Bruyne a centrocampo. L'ex centrocampista del Manchester City, oggi al Napoli, sarà titolare insieme a Lavia e Tielemans, mentre in attacco spazio a Moreira, De Ketelaere e Doku. Tra gli azzurri confermata la coppia centrale Scalvini-Bastoni davanti a Donnarumma, con Kayode e Calafiori sulle corsie laterali. Di seguito le formazioni ufficiali e gli elenchi completi dei calciatori a disposizione.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Machele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

A disposizione: Vandevoort, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukebakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin. Ct: Mark van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi. Ct. Roberto Mancini.