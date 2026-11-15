Retroscena Conte: aveva chiesto un centrocampista della Roma prima dell'addio

Spunta un retroscena sulle strategie di mercato del Napoli durante la gestione Conte: l'ex allenatore azzurro aveva chiesto Lorenzo Pellegrini.

Tra le operazioni di mercato valutate dal Napoli durante la gestione di Antonio Conte ci sarebbe stata anche quella per Lorenzo Pellegrini. L'ex allenatore azzurro avrebbe infatti voluto portare in Campania il centrocampista della Roma, puntando su un calciatore già affermato e con una lunga esperienza in Serie A. Un retroscena che emerge mentre il club partenopeo riflette sulle strategie adottate nelle ultime sessioni di mercato e sulla necessità di rinnovare la rosa.

Napoli, Conte aveva chiesto Pellegrini: il retroscena di mercato

A svelare il particolare è il Corriere del Mezzogiorno, che nell'edizione odierna ricorda come Conte avesse indicato Pellegrini tra i rinforzi desiderati per il suo Napoli. Un'operazione che non si è concretizzata e che viene richiamata nel dibattito sugli investimenti effettuati dalla società, soprattutto per quanto riguarda la scelta tra calciatori già affermati e profili più giovani sui quali costruire il futuro.