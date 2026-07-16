Riecco i big: da Anguissa a Hojlund, tutti a Castel Volturno. L'elenco completo
Prosegue il programma di test atletici per il Napoli in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo il primo gruppo, anche il secondo contingente di calciatori ha completato l'iter delle visite mediche e delle valutazioni fisiche previste dallo staff sanitario del club.
Napoli, completato il secondo ciclo di visite
A sottoporsi agli esami sono stati Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola. Per tutti i calciatori si è conclusa regolarmente la fase dei controlli medici, passaggio fondamentale prima dell'avvio della preparazione estiva e del lavoro sul campo.
Ieri invece a presentarsi al centro sportivo sono stati Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro