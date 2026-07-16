Riecco i big: da Anguissa a Hojlund, tutti a Castel Volturno. L'elenco completo

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Prosegue il programma di test atletici per il Napoli in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo il primo gruppo, anche il secondo contingente di calciatori ha completato l'iter delle visite mediche e delle valutazioni fisiche previste dallo staff sanitario del club.

Napoli, completato il secondo ciclo di visite

A sottoporsi agli esami sono stati Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola. Per tutti i calciatori si è conclusa regolarmente la fase dei controlli medici, passaggio fondamentale prima dell'avvio della preparazione estiva e del lavoro sul campo.

Ieri invece a presentarsi al centro sportivo sono stati Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara.