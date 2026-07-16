De Bruyne-Anguissa in bilico: addio in caso di dubbi fisici, già pronti i sostituti

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Utime calciomercato Napoli, De Bruyne e Anguissa potrebbero a sorpresa partire. Manna lavora con Allegri per il centrocampo

A centrocampo il Napoli ripartirà da sei elementi destinati a rappresentare un punto di riferimento per la squadra, ma all'interno di un reparto di grande qualità restano alcune valutazioni da fare. Le prossime settimane saranno decisive per il direttore sportivo Giovanni Manna, chiamato a gestire diverse variabili sul mercato. Stanislav Lobotka è considerato intoccabile e non verranno prese in considerazione offerte per lo slovacco. Anche Scott McTominay è ritenuto un pilastro del progetto, con la volontà condivisa di Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e dello stesso ds di blindarlo. Antonio Vergara rappresenta invece un investimento per il futuro, mentre Billy Gilmour garantisce affidabilità e continuità. Occhio alle sorprese, però, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

De Bruyne e Anguissa, le valutazioni decisive

Il Napoli dovrà però approfondire soprattutto le condizioni fisiche e le prospettive di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, due giocatori centrali nelle strategie azzurre. Le loro valutazioni saranno determinanti per capire eventuali interventi sul mercato. Qualora uno dei due dovesse lasciare dubbi sulla tenuta o sul rendimento futuro, il club potrebbe tornare a muoversi per Richard Ríos e Adrien Rabiot, profili già presenti nella lista dei possibili obiettivi. Entrambi rappresentano soluzioni di alto livello, ma per arrivare a uno dei due sarebbe necessario prima liberare uno spazio nella rosa.