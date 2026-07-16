Sprint per Favasuli: accordo vicino, ADL può chiudere quando vuole

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Ultime calciomercato Napoli, Favasuli del Catanzaro nome caldo per la corsia di destra

Tra le priorità del Napoli in questa fase del mercato c'è il rafforzamento della corsia destra, dove il club è alla ricerca di un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo. Nelle scorse settimane erano emersi diversi profili, tra cui quello di Khalaili e quello di Dodô della Fiorentina, il cui contratto è in scadenza. Nelle ultime ore, però, le strategie del club azzurro sembrano essersi orientate verso un nome nuovo, che sta rapidamente guadagnando posizioni nelle preferenze della dirigenza. Si tratta di Costantino Favasuli, esterno classe 2004, protagonista di una stagione convincente con il Catanzaro in Serie B sotto la guida di Alberto Aquilani. Le sue qualità atletiche e la capacità di coprire tutta la fascia lo rendono un profilo particolarmente interessante per il progetto tecnico del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Favasuli conquista posizioni nelle strategie del Napoli

Il giovane esterno rappresenta una soluzione che unisce prospettiva e margini di crescita. Favasuli ha già avuto modo di affacciarsi anche alla Nazionale giovanile, confermando il percorso di crescita mostrato nell'ultima stagione. Sul fronte economico, inoltre, un'eventuale operazione non dovrebbe presentare particolari ostacoli. A curarne gli interessi è Mario Giuffredi, agente che nei giorni scorsi ha incontrato il Napoli per definire il rinnovo di Antonio Vergara. Un contatto che potrebbe aver favorito anche un primo confronto sul futuro del classe 2004. Al momento, dunque, Favasuli è il nome che più di tutti sta convincendo il club partenopeo per rinforzare la fascia destra.