Allegri ha scelto il nuovo portiere del Napoli: svelato il nome

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Ultime calciomercato Napoli, Allegri ha svelato la sua idea per la porta. E il ds Manna ora lavora per un nuovo portiere

Per la porta, Massimiliano Allegri ha già delineato una strategia precisa: un titolare designato e un'alternativa affidabile. Alex Meret resta in corsa per conquistare il ruolo di numero uno e ribaltare le gerarchie, e il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni in vista della prossima stagione. In uscita c'è invece Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare il club qualora dovesse arrivare l'offerta giusta. Tra i profili seguiti per il ruolo di secondo portiere prende quota quello di Falcone, reduce da buone stagioni con il Lecce e considerato una soluzione sempre più concreta dalla dirigenza azzurra.

Prima le cessioni, poi gli ultimi innesti

Oltre a Falcone, il Napoli continua a monitorare anche Matej Kovar, altro nome presente sul taccuino del club per completare il reparto dei portieri. Prima di affondare il colpo, però, sarà necessario definire l'uscita di Milinkovic-Savic, seguito con interesse dall'Hull City. Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino del portiere serbo circa 18 milioni di euro e attende una proposta che soddisfi le richieste del club.