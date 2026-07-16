Zeballos, il Napoli prepara offerta al Boca: le cifre definitive dell'accordo

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Calciomercato Napoli, Zeballos del Boca Juniors sempre più vicino a vestire la maglia azzurra

Sul fronte delle uscite, il Napoli dovrà prima liberare uno spazio nel reparto offensivo per poter affondare il colpo su Exequiel Zeballos. L'attaccante argentino, classe 2002, è da tempo nel mirino del club azzurro e rappresenta uno dei profili più apprezzati per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La sua situazione contrattuale, inoltre, rende l'operazione particolarmente interessante, considerando che il suo accordo con il Boca Juniors scadrà a dicembre e che il giocatore è già stato escluso dal progetto tecnico.

Zeballos aspetta il via libera

L'intesa tra il Napoli e Zeballos è già stata raggiunta: il calciatore avrebbe accettato un contratto da 1,3 milioni di euro a stagione con scadenza nel 2031. Ora resta da trovare l'accordo definitivo con il Boca Juniors. Il club partenopeo è pronto a mettere sul tavolo un'offerta compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro per convincere la società argentina a cedere il suo talento. Prima di chiudere l'operazione, però, sarà necessario completare almeno un'uscita nel reparto avanzato. Solo dopo aver alleggerito l'organico in attacco, infatti, il Napoli potrà dare il via libera all'arrivo di Zeballos e definire un'operazione che resta tra le priorità della dirigenza azzurra. Lo scrive il Cds oggi in edicola.