Allegri abbraccia il Napoli: oggi i big a Castel Volturno, tutti i nomi

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Dopo il primo gruppo di calciatori arrivato ieri al Training Center di Castel Volturno, il Napoli è pronto ad accogliere anche i protagonisti della rosa. Nella giornata odierna sono attesi il capitano Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos, Amir Rrahmani e il nuovo acquisto Rasmus Hojlund, insieme ad altri elementi della prima squadra. Sarà una giornata importante per completare il raduno estivo, con visite mediche, test atletici e i primi incontri con Massimiliano Allegri e il suo staff tecnico in vista dell'inizio della preparazione. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il gruppo prende forma a Castel Volturno

Ad aprire il ritiro erano stati, nella giornata di ieri, Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi, Jesper Lindstrom, Lorenzo Lucca, Antonio Vergara, Nikita Contini, Giovane e Gutierrez. Martedì, invece, avevano già raggiunto il centro sportivo Alessandro Buongiorno e alcuni calciatori rientrati dai rispettivi prestiti, tra cui Jens Cajuste e Luca Marianucci. Insieme a loro sono presenti anche diversi giovani provenienti dalla Primavera, chiamati a mettersi in mostra durante il ritiro estivo. Per tutti sarà l'occasione di convincere Allegri e ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie della prima squadra in vista della nuova stagione.