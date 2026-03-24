Vergara show: è il giocatore con il maggior aumento di valore in Serie A

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Antonio Vergara del Napoli è il calciatore che ha registrato il maggior incremento nel proprio valore di mercato in Serie A negli ultimi mesi.

Antonio Vergara del Napoli è il calciatore che ha registrato il maggior incremento nel proprio valore di mercato in Serie A negli ultimi mesi. Secondo l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, il fantasista partenopeo è valutato 15 milioni di euro, con un aumento di 12,5 milioni rispetto all’inizio della stagione, confermando la sua crescita costante e l’attenzione che suscita tra gli osservatori del campionato.

La top 3 dei valori in ascesa

Al secondo posto figura Lorenzo Bernasconi dell’Atalanta, il cui valore è passato da 4 a 15 milioni di euro. Completano il podio gli attaccanti: Francesco Pio Esposito, che sale a 45 milioni (+10), e Donyell Malen, valutato 35 milioni, con un incremento analogo (+10 milioni).

Serie A, i giocatori con il maggior aumento di valore.

1. Antonio Vergara - Napoli - da 2,5 a 15 milioni di euro (+12,5)

2. Lorenzo Bernasconi - Atalanta - da 4 a 15 milioni di euro (+11)

3. Francesco Pio Esposito - Inter - da 35 a 45 milioni di euro (+10)

4. Donyell Malen - Roma - da 25 a 35 milioni di euro (+10)

5. Adrian Lahdo - Como - da 1 a 10 milioni di euro (+9)

6. Alisson Santos - Napoli - da 4 a 13 milioni di euro (+9)

7. Anastasios Douvikas - Como - da 10 a 18 milioni di euro (+8)

8. Robinio Vaz - Roma - da 10 a 18 milioni di euro (+8)

9. Niccolò Pisilli - Roma - da 12 a 20 milioni di euro (+8)

10. Weston McKennie - Juventus - da 22 a 30 milioni di euro (+8)