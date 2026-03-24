Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a Napoli, Sky: vuole essere al top per il Milan

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Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il ritiro della nazionale belga per fare ritorno a Napoli, rinunciando così alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il ritiro della nazionale belga per fare ritorno a Napoli, rinunciando così alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli ha spiegato in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica". Anche la Federazione belga, guidata dal ct Rudi Garcia, ha confermato la scelta del giocatore: "Romelu - scrive la Federcalcio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna".

Cosa c’è dietro la scelta di Lukaku

Secondo quanto riportato dall’inviato Sky a Castel Volturno Massimo Ugolini, il centravanti ha deciso di concentrarsi sulla preparazione fisica in vista dei prossimi impegni del Napoli. Il rientro anticipato serve a evitare i viaggi con la nazionale e a garantire al giocatore il tempo necessario per migliorare la condizione dopo il lungo periodo di stop. Dopo il grave infortunio subito nel ritiro precampionato, Lukaku è tornato in campo il 25 gennaio giocando 11 minuti, ma da allora è stato impiegato solo nei finali delle partite, totalizzando 64 minuti in 11 partite. Il belga punta così a ritrovare la miglior forma in vista della prossima settimana, cruciale per il Napoli, con il big match contro il Milan che potrebbe influenzare la corsa al secondo posto in campionato. La scelta del giocatore, sottolinea Ugolini, è un atto di responsabilità mirato a farsi trovare pronto per le sfide decisive della squadra di Antonio Conte.