Ultim'ora Brescianini è arrivato a Villa Stuart! Cominciano le visite mediche col Napoli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 10:14 In primo piano

Nonostante sia saltato (per ora) l'addio di Cajuste, il Napoli accoglie Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 è arrivato in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio sito ufficiale.

Brescianini si trasferisce a Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un'operazione complessiva da 12 milioni per il club azzurro, che fa felice anche il Milan: cresciuto nel settore giovanile rossonero, il sodalizio meneghino otterrà il 50% della cifra che il Napoli verserà nelle casse del Frosinone.