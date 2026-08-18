Buone notizie da Castel Volturno: Beukema torna parzialmente in gruppo, il report
Il Napoli continua la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Marassi. La squadra azzurra ha sostenuto una nuova seduta mattutina, aumentando progressivamente i carichi di lavoro a pochi giorni dalla prima giornata. Indicazioni positive arrivano soprattutto dalle condizioni di Sam Beukema, che ha compiuto un altro passo verso il pieno recupero.
Il report della SSC Napoli
"Gli azzurri proseguono la preparazione alla prima giornata di campionato, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e attivazione tecnica. A seguire la squadra ha effettuato una partitina. Beukema ha svolto parte della sessione in gruppo".
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