Stadio Maradona verso Euro 2032: sta partendo restyling da 200mln

Il finanziamento previsto per lo stadio Maradona comprende due interventi per l’impianto partenopeo, per un totale di 150 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno destinati alla progettazione e alla messa in sicurezza, mentre i restanti 145 milioni serviranno per gli interventi di ammodernamento della struttura. Per raggiungere la quota complessiva di 200 milioni prevista dal progetto, la parte restante sarà garantita dal Comune di Napoli, come stabilito dall’accordo tra il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore Fico. Ormai ci siamo con la candidatura a Euro 2032 sempre più vicina.

Lavori al via a gennaio 2027

Secondo il cronoprogramma, i lavori allo stadio Maradona dovrebbero iniziare a gennaio 2027 e concludersi entro il 31 dicembre 2029. L’obiettivo è completare gli interventi nei tempi previsti, così da arrivare alla scadenza del 2030 con l’impianto pronto per la verifica di conformità da parte della UEFA. Il rispetto delle tempistiche sarà quindi un elemento fondamentale nel percorso di ammodernamento dello stadio, chiamato a presentarsi all’appuntamento con i requisiti necessari per ospitare gli eventi previsti. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.