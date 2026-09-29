Ufficiale Castel Volturno, riprendono gli allenamenti: si rivede Buongiorno! Il report

Napoli di nuovo al lavoro durante la sosta: Buongiorno torna a Castel Volturno e inizia la rieducazione.

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti durante la pausa dedicata alle Nazionali. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro al Training Center, con una seduta pomeridiana caratterizzata da esercitazioni sul possesso e partitine. La principale novità riguarda Alessandro Buongiorno, rientrato a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero.

Napoli, il report ufficiale: Buongiorno inizia la rieducazione

Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: “Gli azzurri riprendono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Alessandro Buongiorno è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra”.