Castel Volturno, riprendono gli allenamenti: si rivede Buongiorno! Il report
Il Napoli ha ripreso gli allenamenti durante la pausa dedicata alle Nazionali. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro al Training Center, con una seduta pomeridiana caratterizzata da esercitazioni sul possesso e partitine. La principale novità riguarda Alessandro Buongiorno, rientrato a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero.
Napoli, il report ufficiale: Buongiorno inizia la rieducazione
Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: “Gli azzurri riprendono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Alessandro Buongiorno è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra”.
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