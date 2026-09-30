Ambrosino-Modena, il ds: “Tutta la Serie B su di lui! Vi svelo come l’abbiamo convinto”

Nereo Bonato, direttore sportivo del Modena, ha raccontato i retroscena del trasferimento di Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

Giuseppe Ambrosino era uno degli attaccanti più richiesti in Serie B durante l’ultima sessione di mercato. Il direttore sportivo del Modena Nereo Bonato, intervistato da TRC, ha raccontato i retroscena dell’operazione che ha portato il centravanti del Napoli in gialloblù, spiegando come il club emiliano sia riuscito a convincerlo: “Ambrosino? Aveva richieste da tutta la Serie B e inizialmente voleva capire che percorso aveva in mente il Napoli per lui”.

Ambrosino-Modena, Bonato: “Qui avrebbe potuto dare continuità al lavoro fatto”

La trattativa ha preso forma dopo la decisione del Napoli di mandare il giocatore in prestito. A quel punto il Modena ha puntato sulla possibilità di offrirgli continuità e un ruolo importante nel progetto: “Quando hanno deciso di mandarlo in prestito la chiave di volta per convincerlo è stata quella di spiegargli che qui avrebbe potuto dare continuità al lavoro che aveva fatto l’anno scorso”.