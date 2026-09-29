Ultim'ora Nuovo Napoli? Sky: "Allegri prepara formazione inedita contro il Frosinone"

Dopo il pareggio di Firenze, alla ripresa del campionato Massimiliano Allegri potrebbe presentare un Napoli profondamente diverso, sia nell’assetto tattico sia negli interpreti. La difesa a tre sembra al momento la soluzione più naturale, soprattutto per trovare un equilibrio che permetta a Kevin De Bruyne di giocare più vicino a Rasmus Højlund. Una modifica che potrebbe cambiare anche gli equilibri offensivi della squadra. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport.

Favasuli e i rientri di McTominay e Anguissa

Tra le possibili chiavi del nuovo Napoli ci sarà anche il dinamismo di Favasuli, così come la duttilità degli esterni difensivi, chiamati a interpretare un ruolo ancora più importante nel nuovo sistema. A dare ulteriori alternative ad Allegri saranno finalmente anche i rientri di Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa. Due recuperi che potrebbero aumentare qualità, fisicità e soluzioni a centrocampo, offrendo al tecnico maggiori possibilità nella scelta dell’undici e nella gestione delle partite.