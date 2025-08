C'è anche Sancho: il poker di idee per la corsia mancina

Parallelamente, alla questione esterno sinistro difensivo (con Gutierrez in pole), nelle valutazioni di mercato del Napoli non è mai tramontata l’idea di un’ala sinistra offensiva. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sulla lista figura Federico Chiesa, 27 anni, pronto a lasciare il Liverpool dopo una stagione anonima in Premier.

Segue Jack Grealish, 29 anni, ormai ai margini del progetto Guardiola al Manchester City e molto attratto dall’ipotesi di ritrovare l’ex compagno De Bruyne. Restano inoltre sul taccuino i nomi di Raheem Sterling, 30 anni, tra i possibili partenti del Chelsea, e di Jadon Sancho, 25 anni, ormai in uscita dal Manchester United e a lungo accostato alla Juventus.