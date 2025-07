Cajuste-Besitkas, accordo vicino! Si lavora col Napoli per condizioni pagamento

Il Napoli è molto attivo sul mercato, con le trattative per Noa Lang col Psv Eindhoven e per Sam Beukema col Bologna, in fase avanzata e prossime alla chiusura. Parallelamente agli arrivi, il club campione d'Italia sta lavorando anche sulle uscite, con diversi esuberi da sistemare. In particolare tra i giocatori rientrati dai prestiti: Jens Cajuste, centrocampista svedese che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, è vicino alla cessione in Turchia al Besitkas.

Secondo quanto riportato su X dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club turco è vicino a chiudere l'accordo col Napoli. Il Besiktas p in trattativa avanzata con il club azzurro per un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato a circa 6,5 milioni. Il club turco è in contatto costante con il Napoli e sta lavorando sui dettagli finali e sulle modalità di pagamento.