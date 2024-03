Cajuste ko con la Juve: c'è una sensazione in vista della Champions

La missione, ai limiti del possibile, è recuperarlo in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barça

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ngonge e Cajuste salteranno la partita di domani con la Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista svedese, alle prese con cicli di terapie già dopo il Cagliari, è stato sottoposto a una serie di esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra.

La missione, ai limiti del possibile, è recuperarlo in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barça, in programma in Spagna il 12 marzo.