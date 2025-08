Cajuste va all'Ipswich, Romano: "Here we go! Tutti i dettagli e le cifre"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo profilo X con il suo consueto "Here we go" ha annunciato il trasferimento di Jens Cajuste, dal Napoli all'Ipswich Town: "Jens Cajuste all'Ipswich Town, here we go! Accordo raggiunto: 2 milioni di euro per il prestito, diritto di riscatto da 7,5 milioni di euro che diventerà obbligatorio in caso di promozione dell’Ipswich Town. In caso di promozione, Cajuste firmerà un contratto con l'Ipswich Town fino a giugno 2029, lasciando il Napoli a titolo definitivo".

Jens Cajuste dunque si appresta a tornare all'Ipswich Town, con cui aveva giocato già nella passata stagione in prestito in Premier League, collezionando 33 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Il centrocampista svedese viaggerà verso l'Inghilterra nelle prossime ore: nella giornata di domani dovrebbe svolgere le visite mediche di rito ed infine firmare il contratto.