Calciomercato Napoli, ci siamo per il ritorno di Ambrosino al Modena: svelata la formula

vedi letture

Calciomercato Napoli, Giuseppe Ambrosino ad un passo dal ritorno al Modena: la formula e tutti i dettagli dell’operazione

Il futuro di Giuseppe Ambrosino sarà nuovamente a Modena. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa tra il Napoli e il club emiliano è ormai alle battute finali. L'attaccante classe 2003 è vicino a trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo nel caso in cui il Modena conquisti la promozione in Serie A. Per il giocatore è inoltre pronto un contratto fino al 2031, articolato con una formula 1+4.

I numeri della scorsa stagione e la nuova opportunità

Dopo l'esperienza dello scorso campionato in Emilia-Romagna, Ambrosino è pronto a vestire nuovamente la maglia gialloblù. Nella precedente stagione con il Modena ha collezionato 15 presenze in Serie B, mettendo a segno due reti e offrendo segnali di crescita che hanno convinto il club a puntare ancora su di lui. La società emiliana ha accelerato nelle ultime ore per riportare l'attaccante alla corte dei Canarini e l'accordo con il Napoli è ormai vicino alla definizione. Salvo sorprese, Ambrosino proseguirà così il proprio percorso di crescita con un'altra stagione in Serie B, dove avrà l'opportunità di trovare maggiore continuità e minutaggio.