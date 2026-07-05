Il Napoli cala le pretese per Milinkovic-Savic e arriva un'offerta dalla Premier: le cifre

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Il Napoli valuta la cessione di Milinkovic-Savic: l'Hull City ha presentato un'offerta e gli azzurri hanno già fissato la valutazione.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Napoli dopo una sola stagione. Secondo il Corriere dello Sport, l'Hull City, neopromosso in Premier League, ha mosso i primi passi concreti per il portiere serbo, presentando un'offerta al club azzurro. L'ex Torino, arrivato la scorsa estate su precisa richiesta di Antonio Conte, è passato nel giro di pochi mesi da possibile titolare a candidato alla cessione, complice anche il cambio in panchina e il ritorno di Alex Meret al centro del progetto.

Il Napoli chiede 15 milioni per Milinkovic-Savic e pensa al sostituto

Come riferisce il Corriere dello Sport, il Napoli valuta Milinkovic-Savic 15 milioni di euro, dopo aver investito quasi 21 milioni per acquistarlo dal Torino un anno fa. In passato si era registrato anche un sondaggio del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore è stato l'Hull City ad accelerare con un'offerta ufficiale. L'agente del portiere ha iniziato a valutare le varie opportunità, anche se la trattativa è ancora nelle fasi iniziali. Un'eventuale cessione consentirebbe al Napoli di affondare il colpo per un nuovo portiere da affiancare a Meret, uno degli obiettivi individuati dalla dirigenza per completare il reparto.