Calzona a Dazn: "Vinto quando abbiamo cominciato a correre! Futuro? Voglio una cosa..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dei partenopei, Francesco Calzona, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-4 del Napoli contro il Monza. Queste le sue parole: “Nel calcio bisogna correre, se si riceve sempre palla addosso non è calcio attuale. Al giorno d’oggi bisogna correre. La differenza è questa. Noi siamo condannati a guardare di partita in partita. Inutile fare calcoli, dobbiamo vincere e giocare come fatto nel secondo tempo. Se no è dura.

A fine primo tempo abbiamo parlato, analizzato gli errori per risolverli. Inutile andare incontro per ricevere palla sui piedi, la chiave della partita è correre e proporsi sempre. Poi con questi giocatori la giocata personale è charo che ci sta. Ma senza movimento diventa difficile. Ritrovare spirito e motivazioni è fondamentale. Poi viene la tattica e la tecnica. Ma senza motivazioni non si va da nessuna parte.

Mi spiace perché abbiamo preso due gol su due occasioni e questa cosa mi fa impazzire. I gol tutti belli, vorrei sottolineare però quello di Raspadori che ci ha creduto e ha avuto grande mentalità nell’attaccare l’area. Non penso al futuro, a Napoli un pezzo di Vita ma sono consapevole del contratto che ho. Ad oggi non si è parlato di futuro.”.