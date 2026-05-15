Mediaset, Benvenuti: "Sarri-Napoli, temo uno scenario. Italia? Ballottaggio Conte-Allegri”

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A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuta Francesca Benvenuti, giornalista di Sportmediaset,

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuta Francesca Benvenuti, giornalista di Sportmediaset, che ha affrontato diversi temi legati al futuro di Maurizio Sarri, al Napoli, alla Nazionale e alla dimensione dell’Inter, offrendo una lettura complessiva del momento del calcio italiano: “Ci sono possibilità concrete che Sarri non sia allenatore della Lazio per l'anno prossimo. Ma sul ritorno a Napoli non lo so e non so se augurarmelo. Temo l'effetto nostalgia e aspettativa che creerebbe il suo ritorno. Ci sarebbe pressione della città per consacrare quel percorso e quell'urlo strozzato in gola. Penso che Sarri abbia sofferto tantissimo con quel Napoli, era bellissimo, una creatura meravigliosa. Bisogna essere chiari e capire realmente gli obiettivi del Napoli. Non è neanche tanto facile partire con ragionevolezza e abbassare la dose di entusiasmo”.

La sfida del Napoli, la Nazionale e la dimensione dell’Inter

"Cosa può fare il Napoli per colmare il gap con l'Inter? La cifra tecnica dell'Inter in questo momento è il faro, al netto di tutte le considerazioni fatte a inizio stagione su Chivu e sulla vecchia guardia nerazzurra. L'Inter però è stata superiore dal punto di vista tecnico per tutta la stagione. Quando hai la capacità di valorizzare la qualità dei tuoi giocatori, hai fatto bingo.

Sulla panchina della Nazionale, mi aspetto il grande ballottaggio tra Allegri e Antonio Conte. Si parla anche di Ranieri, che potrebbe diventare direttore tecnico. Ho però delle riserve su di lui, perché la Nazionale è un ruolo prestigioso, ma bisogna inquadrare la vita del mister nel suo percorso umano e in questa eventuale nuova avventura. L’interlocuzione arriva dai diretti interessati: Conte è uscito allo scoperto e lo stesso De Laurentiis ha aperto a questa possibilità. Anche Allegri sta ragionando sulla Nazionale.

Infine, sulla dimensione dell'Inter, considerando cos'è oggi la Champions League, penso che le due finali raggiunte siano state quasi un miracolo. Arrivare a competere a questi livelli, con avversari di altissimo livello, significa rivalutare pienamente le possibilità di questa squadra. Lo status è ormai consolidato: l'Inter ha raggiunto un livello alto e lo ha fatto anche con Chivu, alla sua prima esperienza”.