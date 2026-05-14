Moretto: "Il Napoli punta su Rafa Marín e conta su di lui per il prossimo progetto"
Il futuro di Rafa Marín resta uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il difensore spagnolo, reduce da una stagione molto positiva in prestito al Villarreal CF, è finito al centro delle riflessioni del club azzurro in vista del prossimo progetto tecnico. Nonostante il club spagnolo abbia un’opzione di acquisto fissata a 12 milioni di euro, il Napoli continua a credere fortemente nelle qualità del centrale classe 2002 e starebbe valutando seriamente la possibilità di riportarlo alla base.
A rivelarlo è stato il giornalista Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X.. Il club azzurro apprezza molto la crescita mostrata da Rafa Marín in Liga e considera il difensore un profilo importante per il futuro della rosa. Molto dipenderà anche dal nuovo progetto tecnico e dalle strategie di mercato che verranno definite nelle prossime settimane
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